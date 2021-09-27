Пятерых жителей Николаева — трех женщин и двух мужчин в возрасте от 29 до 49 лет будут судить за продажу наркотиков в виде «закладок» на территории города, а также за попытку дать взятку начальнику Управления противодействия наркопреступности в Николаевской области.

Обвинительный акт против них был направлен в суд 24 сентября для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Злоумышленники также фигурируют в других аналогичных уголовных производствах. Они делали «закладки» в Николаеве и после уплаты денежных средств на банковские карточки.

— Чтобы избежать проблем с правоохранительными органами, организаторы наркобизнеса обратились к начальнику Управления противодействия наркопреступности в Николаевской области, предложили и дали ему неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен за непринятие мер по привлечению данных лиц к ответственности. О намерении злоумышленников полицейский заранее сообщил руководству и работникам внутренней безопасности НПУ, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за день обнаружили двух «закладчиков» наркотиков.