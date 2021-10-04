Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили Нобелевскую премию 2021 года по медицине и психологии за открытие рецепторов температуры и давления в человеческом теле.

Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Ученых наградили с формулировкой «признают важные недостающие звенья в нашем понимании сложной игры между нашими чувствами и окружающей средой».

Исследователи изучили механизмы нервной системы, которые предоставляет человеку информацию о том, насколько горяча чашка кофе, из которой он пьет, и о других видах повседневной деятельности. Эта способность позволяет человеку превращать физические раздражители в биологический сигнал. Джулиус и Патапутян исследовали, как эти рецепторы реагируют на холод, тепло, острую пищу и т.д.

Дэвид Джулиус — американский физиолог, известный своей работой по молекулярным механизмам болевых ощущений. Он — профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Ардем Патапутян родился в Ливане в 1967 году, учился в Американском университете в Бейруте, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты в 1986 году. Он также окончил Калифорнийский университет (по направлению клеточной биологии) и работал в различных исследовательских институтах.

Напомним, Нобелевский комитет назовет победителей премии в разных сферах в течение этой недели.