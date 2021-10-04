Ремонт 14 километров трассы Доманевка — Александровка вышел на новый этап, между населенными пунктами Кривое Озеро и Березки начались работы по устройству выравнивающего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом.

Об этом сообщили в Службе автодорог в Николаевской области.

Отмечается, что предварительно дорожники расширили проезжую часть, уложили послойно основу из песка и щебеночно-песчаной смеси, а также обустроили дренаж.

Также дорожники занимаются системами водоотведения — чистят исправные и меняют деформированные трубы. Всего проектом предусмотрена замена 11 труб на отрезке.

Напомним, что подряд на ремонт данного участка за 342,9 миллиона гривен выиграла компания «Ростдорстрой». Для работ она привлекла субподрядчика ООО «ДСК Агрошляхбуд».