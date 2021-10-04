Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.

Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.

— Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам, — сказал Андрей Садовый в понедельник, 4 октября.

По его словам, за последние сутки были госпитализированы 35 больных, и никто не был выписан.

В связи с такой динамикой город вынужден открывать для приема больных новую больницу - восьмую.

— Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не были вакцинированы. Поэтому вакцинация важна, — добавил Андрей Садовый.

«Красный» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, — более 65%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч населения — более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) — более 20%;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом — более 50%.

Напомним, во всех регионах Украины с 23 сентября установлен желтый уровень эпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.