Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.
— Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам, — сказал Андрей Садовый в понедельник, 4 октября.
По его словам, за последние сутки были госпитализированы 35 больных, и никто не был выписан.
В связи с такой динамикой город вынужден открывать для приема больных новую больницу - восьмую.
— Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не были вакцинированы. Поэтому вакцинация важна, — добавил Андрей Садовый.
«Красный» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:
Напомним, во всех регионах Украины с 23 сентября установлен желтый уровень эпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.
Об этом сообщается на сайте городского совета Львова.
— Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам, — сказал Андрей Садовый в понедельник, 4 октября.
По его словам, за последние сутки были госпитализированы 35 больных, и никто не был выписан.
В связи с такой динамикой город вынужден открывать для приема больных новую больницу - восьмую.
— Как правило, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не были вакцинированы. Поэтому вакцинация важна, — добавил Андрей Садовый.
«Красный» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков:
Напомним, во всех регионах Украины с 23 сентября установлен желтый уровень эпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.