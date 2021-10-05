Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит выполнение рейсов по маршрутам «Киев – Катовице», «Киев – Неаполь» и «Одесса – Абу-Даби».

Как пишет «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на информацию авиаперевозчика, перелеты по маршруту «Киев – Неаполь» стартуют 6 октября. Они будут выполняться по средам и воскресеньям, а с 3 ноября – по четвергам и воскресеньям.

Полеты «Киев – Катовице» начнутся с 8 октября – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 3 ноября – только по средам и воскресеньям.

Рейсы Wizz Air Abu Dhabi по направлению «Одесса – Абу-Даби» будут осуществляться с 7 октября по четвергам.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение в Украине, однако произойдет это, только если Киев подпишет с ЕС соглашение об общем авиационном пространстве.