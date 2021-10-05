Парламент Молдовы ввел ограничение на продажу в интернете нагревателей-табака.

Об этом пишет Timpul.

Инициатива предусматривает снижение количества никотина в электронных сигаретах, правила маркировки табачных изделий в магазинах, а также запрет на интернет-торговлю нагревателей табака. Предложение поддержало большинство депутатов.

— Мы исключим право продавать нагретые табачные изделия в Интернете, введем обязательство размещать предупреждения о вреде для здоровья на румынском языке, и уменьшим допустимый объем емкости для электронных сигарет до 20 мг, -— сказал автор инициативы, депутат Дан Перчун.

Напомним, в Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах.