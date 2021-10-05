Союз средиземноморских министров договорился совместно предотвращать загрязнение Средиземного моря.

Об этом пишет Jutarnji List.

Эта организация, базирующаяся в Барселоне, объединяет 42 страны Европейского Союза, включая Хорватию, и страны со средиземноморским побережьем.

— Средиземное море — хрупкая экосистема, которая страдает от различных напастей, таких как потеря биоразнообразия, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение, разрушение прибрежных районов и накопление мусора, — сказал генеральный секретарь Союза Средиземноморья Насер Камель.

Министр окружающей среды Иордании предупредил, что температура в Средиземном море повышается на 20 процентов быстрее, чем в среднем в мире, поэтому изменение климата, вызванное деятельностью человека, необходимо остановить.

Члены организации подписали документ, в котором говорится, что они будут пристально следить за экологией Средиземного моря и переведут свою энергетику на зеленые источники.

Как сообщалось, у берегов Болгарии произошла утечка азотных удобрений в море.