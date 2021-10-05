Эффективность вакцины против коронавируса от Pfizer/BioNTech через 6 месяцев после завершения вакцинации снижается с 88% до 47%.

Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из компании Pfizer и Kaiser Permanente (американская сеть по охране здоровья со штаб-квартирой в Окленде, Калифорния), пишет hromadske.

Эти данные предварительно уже обнародовали в августе, но еще не имели экспертной оценки. Исследователи из Pfizer и Kaiser Permanente изучили электронные медицинские карты примерно 3,4 миллиона человек, которые были пациентами в период с декабря 2020 года – когда вакцина впервые стала доступной – по август 2021 года.

Потенциальным ограничением исследования было отсутствие данных о соблюдении человеком масочного режима и частоте вероятного контакта с вирусом.

Анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти оставалась высокой – 90% в течение как минимум шести месяцев, даже против опасного штамма «Дельта».

Но данные позволяют сделать выводы, что эффективность вакцины против штамма «Дельта» в течение первого месяца после второй прививки составляет 93%. Она опускается до 53% через 4 месяца. Против других штаммов эффективность снизилась до 67% с 97%.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 181 человека.