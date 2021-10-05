У приемного отделения Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи образовалась очередь из карет «скорой», которые привезли много больных, которых не успевают принимать.

Об сообщает пресс-секретарь КБЛСП Кристина Каспшишак.

К опубликованному снимку приложили короткую запись.

— За вчерашние сутки у нас рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией - 81 человек. По состоянию на утро в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных – 1, — передает Кристина Каспшишак.

На фотографии можно увидеть 7 автомобилей «скорой помощи» с больными, которым приходится ждать очередности. Возле них группками стоят медики без средств индивидуальной защиты.

Напомним, за сутки во Львовской области коронавирусом заболели 592 человека.