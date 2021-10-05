Суд продлил сроки содержания под стражей двум подозреваемым, которые пытались продать за взятку должность главы Николаевской облгосадминистрации.

Об этом пишет пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 64-летнюю жительницу Киева Татьяну Павлову подозревают в том, что она вместе с сообщником, также жителем Киева, за 600 тысяч долларов обещала содействие в назначении на должность главы Николаевской облгосадминистрации.

По данным следствия, бывшая сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по предварительному сговору с 36-летним мужчиной — главой правления благотворительной организации, журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата Украины и неоднократно баллотировался в Раду, обещали повлиять на должностных лиц Офиса Президента и Кабинета Министров, решив вопрос о назначении николаевца на должность. 10 августа они были задержаны.

В ходе рассмотрения ходатайства о продлении сроков пресечения прокурор отметил, что риски, установленные при избрании меры пресечения, не исчезли и не уменьшились. Защитник подал ходатайство об изменении меры пресечения, а также попросил приобщить к материалам и рассмотреть два заявления о взятии подозреваемую на поруки.

Желающие принять подозреваемую на поруки сообщили, что являются руководителями организаций, занимающихся благотворительностью. С подозреваемой они несколько раз встречались в Киеве и считают ее порядочным человеком, который помогал решать вопросы, связанные с деятельностью их организаций. Татьяна Павлова в судебном заседании вину не признавала и настаивала на предвзятом отношении к ней со стороны правоохранителей.

В результате судья приняла решение частично удовлетворить ходатайство следователя и продолжить сроки содержания подозреваемой под стражей до 2 декабря 2021 года с возможностью внесения залога в сумме 3 миллионов гривен. Аналогичные меры применили к еще одному фигуранту данного производства.

Напомним, в начале октября арестовали третьего подозреваемого в попытке продать должность главы Николаевской ОГА.