По состоянию на 5 октября в Николаевской области вакцинировали 3221 человека.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 664 (1 доза — 372, 2 доза — 292);

COMIRNATY — 2003 (1 доза — 1023, 2 доза — 980);

ASTRAZENECA — 554 (1 доза — 439, 2 доза — 115).

Вакцинировано мобильными бригадами — 610:

CORONAVAC — 105;

COMIRNATY (Pfizer-BioNTech) — 380;

ASTRAZENECA — 125.

Привились в пунктах вакцинации — 1446:

CORONAVAC — 500;

COMIRNATY — 666;

ASTRAZENECA — 280.

В центрах вакцинации — 1165:

CORONAVAC — 59;

COMIRNATY — 957;

ASTRAZENECA — 149.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 октября в Николаевской области обнаружили 152 новых подтвержденных случаев коронавируса.