По состоянию на 5 октября в Николаевской области вакцинировали 3221 человека.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 610:
Привились в пунктах вакцинации — 1446:
В центрах вакцинации — 1165:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 октября в Николаевской области обнаружили 152 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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По состоянию на 5 октября в Николаевской области вакцинировали 3221 человека.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 610:
Привились в пунктах вакцинации — 1446:
В центрах вакцинации — 1165:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 октября в Николаевской области обнаружили 152 новых подтвержденных случаев коронавируса.