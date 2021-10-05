По состоянию на 5 октября в Николаевской области обнаружили 152 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 75 086 (+152) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 47 081 (+72);

Первомайск — 3569 (7);

Южноукраинск — 2153 (+5);

Вознесенск — 1935 (+9);

Очаков — 1374 (+5).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 54 случая COVID-19.

Заболевание установлено у 2498 (+4) работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 139, всего — 70 430. Умерли всего от последствий COVID-19 — 1981, за сутки — 5.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 181 человека.