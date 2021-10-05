На Одесской таможне раскрыли схему ускоренного растаможивания автомобилей за дополнительную плату, на работе задержан руководитель поста.
Об этом отчитались в Офисе генпрокурора.
Согласно выводам следствия, начальник таможенного поста предлагал свои услуги по экстренному растаможиванию автомобилей за 30-50 долларов в зависимости от стоимости и габаритов машин.
Если клиент от взятки отказывался и выбирал законный путь, для него создавали искуственные препятствия, по которым процесс регистрации затягивался и машину задерживали на длительное время.
Автора схемы задержали в момент получении очередной взятки. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Устанавливаются остальные участники махинаций.
Как сообщалось, год назад на взятке в 85 тысяч долларов попался один из руководителей таможни в Полтавской области.
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На Одесской таможне раскрыли схему ускоренного растаможивания автомобилей за дополнительную плату, на работе задержан руководитель поста.
Об этом отчитались в Офисе генпрокурора.
Согласно выводам следствия, начальник таможенного поста предлагал свои услуги по экстренному растаможиванию автомобилей за 30-50 долларов в зависимости от стоимости и габаритов машин.
Если клиент от взятки отказывался и выбирал законный путь, для него создавали искуственные препятствия, по которым процесс регистрации затягивался и машину задерживали на длительное время.
Автора схемы задержали в момент получении очередной взятки. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Устанавливаются остальные участники махинаций.
Как сообщалось, год назад на взятке в 85 тысяч долларов попался один из руководителей таможни в Полтавской области.