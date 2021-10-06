В глобальном рейтинге привлекательности паспортов за 2021, который составляет консалтинговая компания Henley&Partners, Украина улучшила свою позицию на три ступеньки и занимает 38-е место — между Парагваем и Сербией.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на отчет «Индекс паспортов 2021», обнародованный 5 октября.

Лидеры рейтинга с 2020 года не изменились – ими стали Япония и Сингапур (первое место), Германия и Южная Корея (второе место) и Финляндия, Италия и Люксембург (третье место). Владельцы этих паспортов могут свободно путешествовать в 189 стран и более.

Зато в самом низу рейтинга, на 199-м месте – Афганистан, граждане которого могут путешествовать без виз только в 26 стран мира. Это на 166 меньше, чем у лидеров рейтинга, что, как отмечают в Henley & Partners, является максимальным разрывом за все время наблюдений.

Составители рейтинга отмечают, что между развитыми и развивающимися странами, существует существенный разрыв в мобильности. Скажем, Япония почти полностью запрещает иностранцам въезд, а Германия не пускает граждан почти 100 стран.

Зато Египет, занявший 97-е место рейтинга, фактически не ограничивает въезд гражданам других государств. Аналогичная ситуация с Кенией, которая в рейтинге 77-ю и не имеет ограничений на въезд для иностранцев.

В Henley&Partners считают, что пандемия COVID-19 лишь усугубила разрыв между богатыми и бедными странами в контексте доступности путешествий. Это может повлиять в том числе и на восстановление глобальной экономики после пандемии, считают там.

Индекс паспортов Henley – глобальный рейтинг стран, который измеряет степень свободы передвижения по миру их граждан. Его с 2005 года создает международная консалтинговая компания Henley & Partners. Ранее рейтинг составляли ежегодно, но с 2018-го решили обновлять показатели ежеквартально. Всего компания оценивает документы 199 стран. Для формирования рейтинга Henley & Partners использует закрытую базу Timatic Международной ассоциации гражданского транспорта, которая собирает данные о паспортных, визовых и таможенных требованиях каждой страны и территории. Страны, с чьими паспортами граждане получают больше препятствий во время путешествий, получают низкие баллы в индексе, и наоборот.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял решение, которым признал электронные загранпаспорта или ID-карты, загруженные в приложение «Дія», такими же полноценными документами, как и бумажные и пластиковые паспорта.