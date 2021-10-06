Эксперт Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове заявила, что COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась.

Как пишет Le Figaro, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллион новых случаев заражения и 54 тысяч смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше.

— Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где посередине... мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу, – сказала Мария Ван Керхове.

Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.

— Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто (эпидемия) полностью закончилась, – добавила Мария Ван Керхове.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.