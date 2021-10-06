В сети появились фото из реанимации Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском университете, убив шесть человек.

Об этом пишет Корреспондент.

Отмечается, что 18-летний стрелок идет на поправку.

— Тимур Бекмансуров в реанимации краевой больницы. Он лежит там уже две недели. С тех пор как пришел в себя, смотрит темным равнодушным взглядом. Убийца уже пошел на поправку, ему провели множество операций. Ампутировали ногу, достали из тела пули, отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить следователи, — указано в сообщении.

Юноша уже в силах общаться самостоятельно, речь у него внятная. Когда врачи задают Тимуру Бекмансурову вопросы, он отвечает им без затруднений.

Напомним, 24 сентября стрелок пришел в сознание.