В сети появились фото из реанимации Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском университете, убив шесть человек.
Об этом пишет Корреспондент.
Отмечается, что 18-летний стрелок идет на поправку.
— Тимур Бекмансуров в реанимации краевой больницы. Он лежит там уже две недели. С тех пор как пришел в себя, смотрит темным равнодушным взглядом. Убийца уже пошел на поправку, ему провели множество операций. Ампутировали ногу, достали из тела пули, отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить следователи, — указано в сообщении.
Юноша уже в силах общаться самостоятельно, речь у него внятная. Когда врачи задают Тимуру Бекмансурову вопросы, он отвечает им без затруднений.
Напомним, 24 сентября стрелок пришел в сознание.
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В сети появились фото из реанимации Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском университете, убив шесть человек.
Об этом пишет Корреспондент.
Отмечается, что 18-летний стрелок идет на поправку.
— Тимур Бекмансуров в реанимации краевой больницы. Он лежит там уже две недели. С тех пор как пришел в себя, смотрит темным равнодушным взглядом. Убийца уже пошел на поправку, ему провели множество операций. Ампутировали ногу, достали из тела пули, отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить следователи, — указано в сообщении.
Юноша уже в силах общаться самостоятельно, речь у него внятная. Когда врачи задают Тимуру Бекмансурову вопросы, он отвечает им без затруднений.
Напомним, 24 сентября стрелок пришел в сознание.