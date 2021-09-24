Студент Тимур Бекмансуров, который в понедельник устроил стрельбу в Пермском университете, находится в тяжелом состоянии, но пришел в сознание.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, передает ТАСС.

— Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии, — рассказала министр.

Ранее сообщалось, что врачи ампутировали Тимуру Бекмансурову левую ногу в ходе операции. Одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро.

Напомним, в России 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив.

В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.

Биологический отец Тимура Бекмансурова, который устроил шутинг в Пермском университете, ездил на Донбасс к пророссийским боевикам как комбатант.