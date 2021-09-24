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Студент Тимур Бекмансуров, который в понедельник устроил стрельбу в Пермском университете, находится в тяжелом состоянии, но пришел в сознание.
Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, передает ТАСС.
— Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии, — рассказала министр.
Ранее сообщалось, что врачи ампутировали Тимуру Бекмансурову левую ногу в ходе операции. Одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро.
Напомним, в России 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив.
В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.
Биологический отец Тимура Бекмансурова, который устроил шутинг в Пермском университете, ездил на Донбасс к пророссийским боевикам как комбатант.
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Студент Тимур Бекмансуров, который в понедельник устроил стрельбу в Пермском университете, находится в тяжелом состоянии, но пришел в сознание.
Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, передает ТАСС.
— Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии, — рассказала министр.
Ранее сообщалось, что врачи ампутировали Тимуру Бекмансурову левую ногу в ходе операции. Одно из огнестрельных ранений пришлось в бедро.
Напомним, в России 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив.
В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.
Биологический отец Тимура Бекмансурова, который устроил шутинг в Пермском университете, ездил на Донбасс к пророссийским боевикам как комбатант.