Фото: Znak.com / Яромир Романов

Биологический отец Тимура Бекмансурова, который вчера устроил шутинг в Пермском университете, ездил на Донбасс к пророссийским боевикам как комбатант.

Этот факт удалось выяснить изданию Znak.

Сосед семьи рассказал, что отец шутера бывалый наемник, который успел повоевать за деньги в Чечне, Украине и других конфликтах.

— Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс, — сообщил мужчина.

Он добавил, что Тимура Бекмансурова с ранних лет приучали к оружию.

— По его словам, Тимур с детства видел оружие: «несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять». 38 тысяч рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом «собственные родители», — идет речь в материале Znak.

Напомним, в России 18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, жив.

В результате стрельбы пострадали 27 человек, из них восемь погибли.