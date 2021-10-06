Жительница Днепра превратила в пепел накопленные сто тысяч гривен, потому что об этом ее просили голоса в голове.

Об этом пишет Информатор.

Сестра владельцы квартиры была вынуждена обратиться в полицию, чтобы вразумить буйную родственницу.

— 46-летняя хозяйка квартиры вела себя агрессивно — раскидывала вещи и била посуду. Также она сожгла 50 тысяч гривен и $1,5 тысячи, так ей велели сделать голоса в голове. В квартире с женщиной находился маленький ребенок, — пишет издание.

Приехавшие полицейские увидели в квартире разведенный огонь, в который подкидывали побитую мебель. Женщину пытался успокоить супруг, но безуспешно, передав жену в руки медиков.

Напомним, в Бердянске бездомная нашла пакет с ₴110 тыс. и пожертвовала приюту для животных.