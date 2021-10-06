По показателям заболевших и количеству госпитализаций в день Львовская область может перейти в «красную» зону в обозримом будущем.

Об этом заявили на сайте горсовета.

Динамика распространения коронавируса позволяет ввести в регионе локдаун по эпидемилогическим соображениям.

— Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все выглядит так, что если не будет уменьшена волна, то вполне вероятно, что в ближайшее время — через неделю-две, речь пойдет о закрытии учебных заведений и дополнительных ограничений на работу заведений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмена массовых мероприятий. То есть штаб предложит, а детальные решения будет принимать комиссия. Ведь по всем показателям Львов может в ближайшее время перейти в «красную» зону – заявил замглавы Садового Андрей Москаленко.

Как сообщалось, количество областей, которые соответствуют критериям «оранжевой» зоны карантина, возросло до 11.