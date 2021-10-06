Вчера, 5 октября, в Николаев прибыло еще 15 новых троллейбусов, до конца года ожидают все 40.

Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал городской голова Александр Сенкевич.

Он напомнил, что обновленный транспорт появился в Николаеве в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. За последние две недели на маршрут вышло еще 5 таких транспортных средств.

— На день города мы получили 10 троллейбусов, уже сегодня вечером (по состоянию на 5 октября, — прим.) придет 15-й, до конца года планируем получить все 40 штук, — уточнил мэр.

Кроме того, сейчас определяют победителя конкурса на поставку 20 троллейбусов с автономным ходом на 20 километров. Их доставка планируется на начало 2022-го года.

Как пишут на сайте Николаевского горсовета, руководитель КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана заверил, что специалисты настраивают GPS-передатчики. Благодаря этому до конца текущей недели новые троллейбусы появятся в онлайн-приложениях для мониторинга общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что троллейбусы и трамваи Николаева оборудуют внешними громкоговорителями для людей, имеющих проблемы со зрением. Примечательно, что новые экземпляры транспорта изначально оснащены ими.