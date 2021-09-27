Троллейбусы и трамваи Николаева оборудуют внешними громкоговорителями для людей, имеющих проблемы со зрением.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания при Николаевском городском совете сегодня, 27 сентября.

Заместитель городского головы Юрий Андриенко отчитался, что соответствующее оборудование уже установили на 12 трамваях из 20 и 41 троллейбусе из 47.

— С учетом того, что последние 2 месяца мы были на предприятии в режиме всевозможной экономии, потому что аккумулировались деньги для проплаты банку и на оформление полученных троллейбусов, еще на 8 трамваях до 15 ноября будут установлены эти устройства, — сказал Юрий Андриенко.

Александр Сенкевич порекомендовал усилить финансирование этих работ. Юрий Андриенко добавил, что новые экземпляры транспорта изначально оборудованы громкоговорителями.

— Нужно (оснастить, — прим.) 6 троллейбусов и 8 трамваев, — отметил он.

Мэр взял на себя контроль за выполнением этих работ, назначив конечный срок на 29 ноября.

— Посмотрим, что изменилось с сегодняшней аппаратки, — сказал он.

Как известно, в субботу, 11 сентября, в Николаеве презентовали партию новых троллейбусов с возможностью автономного хода на расстояние до одного километра.

Напомним, что в сентябре 2020 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич подписал гарантийное согласование с Европейским банком реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходу, для Николаева. После чего, в ноябре прошлого года, Александр Сенкевич заявил, что процесс закупки троллейбусов вышел на финальную стадию.

При этом, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала направление 8 миллионов гривен уставного фонда КП «Николаевэлектротранс» на уплату комиссий и сборов за предоставление кредита ЕБРР на покупку троллейбусов.

Кроме этого, в июне 2021 года вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что покупка нового транспорта затянется из-за политических отношений между Киевом и Минском. Однако спустя месяц мэр Александр Сенкевич сообщал, что до конца текущего года в Николаеве на маршруты запустят сорок низкопольных троллейбусов.