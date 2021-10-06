В Украину поступили вакцины от гриппа трех производителей.

Об этом информирует Центр общественного здоровья.

— В Украину уже поступили вакцины против гриппа от трех производителей, а именно: «Ваксигрипп Тетра» — ожидается 850 тысяч доз; «Инфлувак Тетра» — ожидается 200 тысяч доз; «Джиси Флю Квадривалент» — ожидается 200 тысяч доз, — говорится в сообщении.

Всего, как отмечают в Центре, в этом эпидсезоне ожидается 1,25 млн доз вакцин от гриппа.

Сейчас, по информации Гослекслужбы Украины, по состоянию на 1 октября выданы положительные заключения о соответствии медицинских иммунобиологических препаратов требованиям государственных и международных стандартов на почти 151 тысяч доз вакцины «Джиси Флю Квадривалент» 61 тысячу доз уже можно приобрести в аптечной сети.

Также в наличии в Украине 85 тысяч доз «Ваксигрипп Тетра». В первой половине октября ожидается 350 тысяч доз, во второй половине месяца — еще 270 тысяч доз.

Ввезено и сейчас находится на лабораторном контроле 200 026 доз вакцины «Инфлувак Тетра».

В Центре здоровья также добавили, что второй год подряд сотрудничают с программой PIVI, благодаря которой в рамках гуманитарной помощи Украина получит 30 тысяч доз вакцин от гриппа для вакцинации медицинских работников.

В новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать 4 штамма вируса гриппа: вирус, подобный A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Cambodia/e0826360/2020(H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Как сообщалось, по состоянию на 5 октября в Николаеве вакцинировались 86% работников школ и 79% сотрудников детсадов.