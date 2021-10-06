Сегодня, 6 октября, в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр» в Киеве состоялось открытие-перформанс мемориального объекта «Кристаллическая стена плача».

В мероприятии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой, а также главами иностранных государств, сообщается на сайте главы государства.

В церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра приняли участие Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель парламента Грузии Каха Кучава, Спикер Риксдага Швеции Андреас Норлен, Маршал Сената Республики Польша Томаш Гродзький. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители парламентов Чехии, Австрии, Литвы и Латвии, специальный представитель по вопросам Холокоста Госдепартамента США Эллен Джермейн, специальный представитель премьер-министра Великобритании лорд Амед Уимблдонский, раввины, лидеры духовенства, послы и представители дипломатического корпуса, а также эксперты, ученые и меценаты со всего мира, которые занимаются темой Холокоста.

Присутствующие также ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией «Зеркальное поле». Этот объект — это столбы с динамиками, из которых голосами взрослых и детей озвучивают имена жертв Бабьего Яра.

Также участники мероприятия посмотрели световой перформанс в овраге и посетили символическую синагогу «Место для размышлений», где была выполнена молитва кантора.

— В этом месте нацисты расстреляли более ста тысяч человек. В этом месте трудно говорить. На тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысячи шаров сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, что пронизано болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Это такое место. 80 лет назад здесь произошли ужасные преступления, — сказал Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства напомнил, что во время Второй мировой войны в сентябре 1941 года Киев захватили нацисты, а уже через неделю гитлеровцы расстреляли 752 пациента психиатрической больницы имени Павлова.

— Через два дня, цитата: «всем жидам Киева» предписывалось прибыть сюда. Якобы для отправки поездом на работу в Германию. На самом деле их ждал экспресс, следующий к смерти. У «пассажиров» забрали документы, вещи. Их раздевали, гнали палками до края этого оврага — в пропасть. А дальше — звук затвора. Смертельная скороговорка пулемета. И в вечной темноте первые «вагоны» с невинными жертвами двинулись с этой ужасной «платформы», — рассказал Президент.

Он отметил, что в первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33771 еврея, в основном это были пожилые люди, женщины и дети старше трех лет, а младенцев вообще убивали, не считая.

— Над оврагом день и ночь кружил нацистский самолет, шум которого заглушал выстрелы. Но не смог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался над Бабьим Яром еще несколько дней, а земля вздрагивала от конвульсий похороненных заживо, — добавил глава государства.

В последующие два года нацисты казнили в Бабьем Яру почти все еврейское население Киева, а дальше убивали цыган, украинцев, военнопленных, нарушителей порядка.

— Сколько их осталось лежать здесь навсегда? Точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось около 100 тысяч человек. Сегодня новые исследования говорят, что, вероятно, около двухсот тысяч человек. Для нацистов эти тысячи не имели значения, в отличие от всех нас. Потому что каждая новая тысяча жертв — это новая тысяча лет, в течение которых будет длиться наша боль. Хотя вряд ли вообще время, которое способно его успокоить, — сказал Владимир Зеленский, подчеркнув, что трагедия Бабьего Яра коснулась каждого, ведь это — преступление против человеческого вида.

В то же время Владимир Зеленский выразил убеждение, что Бабий Яр фактически является памятником человеку во всех его худших и лучших проявлениях.

— Человеку, который стреляет и верит, что поступает правильно. Человеку, который спасает, потому что знает, что поступает правильно. Каждому человеку, в котором есть и черное, и белое. Вопрос: что именно однажды победит? — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что нацизм был побежден не только оружием, но и силой человеческой души, гуманизма и милосердия тех, кто выбрал путь человечности. И каждый, кто спасал евреев во времена Холокоста, был удостоен высокого звания Праведника народов мира.

Глава государства поблагодарил всех присутствующих, в том числе международных гостей, прибывших в Украину разделить общую боль в 80-ю годовщину страшной трагедии Бабьего Яра.

— Это — доказательство единства наших взглядов. Если угодно — тест на единомышленников. Как по мне, мы составили его успешно, — заявил Владимир Зеленский, отметив символизм того, что сегодня здесь присутствуют лидеры Израиля и Германии.

Глава государства подчеркнул, что Бабий Яр — это общая трагедия еврейского и украинского народов. По его словам, были времена, когда эту черную страницу пытались замолчать, не замечать. И настало время, когда о Бабьем Яре начали говорить, впрочем, ничего не делали.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил пожизненную стипендию для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны. Среди них супружеская пара пенсионеров из Николаевской области — Григорий и Полина Цыбулько.