Кабинет министров утвердил пожизненную стипендию для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны. Среди них супружеская пара пенсионеров из Николаевской области — Григорий и Полина Цыбулько.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Отмечается, что украинцы, которым назначили пожизненные стипендии, ранее были удостоены звания Праведника народов мира, Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем», а также Еврейским Советом Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кабмина, Григорий Цыбулько (1927 года рождения) удостоен звания Праведник народов мира, а Полина Цыбулько (1931 года рождения) — Праведник Украины.

— Во время нацистской оккупации Григорий Цыбулько со своими родителями — Кондратием и Софией — и родителями Полины Озернюк (Цыбулько) — Иосифом и Феврониею — прятал еврейскую семью Ойберманов — Леонтия, Фаню и их детей, Юрия и Раису. К весне 1942 года Леонтий и Фаня Ойберман оказались в рабочем лагере в селе Доманевка. В начале 1944 года Фаня Ойберман умерла в лагере. Остальные члены семьи дожили до освобождения региона Красной армией. Григорий Цыбулько также спас своего друга-сверстника Александра Викнянского. 27 декабря 2008 Яд Вашем удостоил семью Цыбулько и Озернюков званием «Праведник народов мира», — сообщается на сайте Национального музея Украины.

Напомним, в январе этого года Мемориальный центр «Бабий Яр» обнародовал сотни тысяч архивных документов.