В Мелитополе Запорожской области из эпидемиологических соображений, чтобы попасть в общественный транспорт пассажиры должны носить негативный тест на коронавирус или подтверждение вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Новые меры вступили в силу с сегодняшнего дня, 7 октября. Согласно ним, перевозки осуществляются только в пиковые часы: с 6 до 9 и с 16 до 19. При этом, тестом или ковид-сертификатом должен быть снабжен и водитель.
Школьников будут возить при наличии справки из учебного заведения.
Напомним, показатели Запорожской области соответствуют «оранжевой» зоне карантина.
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В Мелитополе Запорожской области из эпидемиологических соображений, чтобы попасть в общественный транспорт пассажиры должны носить негативный тест на коронавирус или подтверждение вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Новые меры вступили в силу с сегодняшнего дня, 7 октября. Согласно ним, перевозки осуществляются только в пиковые часы: с 6 до 9 и с 16 до 19. При этом, тестом или ковид-сертификатом должен быть снабжен и водитель.
Школьников будут возить при наличии справки из учебного заведения.
Напомним, показатели Запорожской области соответствуют «оранжевой» зоне карантина.