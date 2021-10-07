В Мелитополе Запорожской области из эпидемиологических соображений, чтобы попасть в общественный транспорт пассажиры должны носить негативный тест на коронавирус или подтверждение вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новые меры вступили в силу с сегодняшнего дня, 7 октября. Согласно ним, перевозки осуществляются только в пиковые часы: с 6 до 9 и с 16 до 19. При этом, тестом или ковид-сертификатом должен быть снабжен и водитель.

Школьников будут возить при наличии справки из учебного заведения.

Напомним, показатели Запорожской области соответствуют «оранжевой» зоне карантина.