Через три дня Харьковскую область могут поместить в красную зону карантина из-за прироста заболевших коронавирусом.

Об этом пишет Depo, в чьем распоряжении оказался протокол внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Кроме Харьковской области в списках оказалась и Херсонская.

— Установить с 00 ч. 00 мин. 10 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской и Херсонской областей; применить на территории Харьковской и Херсонской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — идет речь в документе.

В протоколе указано, что председательствовать на этом заседании будет премьер Шмыгаль, а от Харьковской области подключится губернтаор Александр Скакун.

Ранее сообщалось, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.