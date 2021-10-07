Через три дня Харьковскую область могут поместить в красную зону карантина из-за прироста заболевших коронавирусом.
Об этом пишет Depo, в чьем распоряжении оказался протокол внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Кроме Харьковской области в списках оказалась и Херсонская.
— Установить с 00 ч. 00 мин. 10 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской и Херсонской областей; применить на территории Харьковской и Херсонской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — идет речь в документе.
В протоколе указано, что председательствовать на этом заседании будет премьер Шмыгаль, а от Харьковской области подключится губернтаор Александр Скакун.
Ранее сообщалось, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.
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Через три дня Харьковскую область могут поместить в красную зону карантина из-за прироста заболевших коронавирусом.
Об этом пишет Depo, в чьем распоряжении оказался протокол внеочередного заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Кроме Харьковской области в списках оказалась и Херсонская.
— Установить с 00 ч. 00 мин. 10 октября 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской и Херсонской областей; применить на территории Харьковской и Херсонской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности, — идет речь в документе.
В протоколе указано, что председательствовать на этом заседании будет премьер Шмыгаль, а от Харьковской области подключится губернтаор Александр Скакун.
Ранее сообщалось, городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.