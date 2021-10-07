Инвесторы заинтересованы в пяти проектах строительства автобанов в Украине путем государственно-частного партнерства.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме, пишет Укринформ.

— Мы имеем уже пять следующих проектов строительства автобанов, в которых заинтересованы инвесторы, — отметил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в следующем году в Украине планируют строить первый автобан от Краковца до Бродов и Ривне, и для этого уже проведены исследования, изучен трафик и есть потенциальные проектанты.

Денис Шмыгаль также подчеркнул, что Украина активно ищет пути эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и государственно-частное партнерство сегодня является самым эффективным инструментом.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Одесской области собирается потратить 87 миллионов гривен на проектирование и ремонт автодороги М14 «Одесса — Николаев — Херсон — Мелитополь — Новоазовск». В частности планируется построить от Одессы до села Коблево четырехполосный железобетонный автобан.