На Международной космической станции впервые вырасти перец чили. Первый урожай ожидают уже в конце октября.
Об этом сообщает пресс-cлужба NASA.
По словам астронавтов, которые занимаются выращиванием растений в космосе плоды растут медленнее, чем на Земле. Причины этого неизвестны. Однако соответствующие исследования важны для человечества в случае долгосрочных космических миссий.
Отмечается, что выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat. Особенностью устройства является то, что им можно управлять дистанционно. Опыление производилось двумя способами: вручную и удаленно благодаря модулю. Несмотря на успех, оказалось, что не все плоды развились.
Второй урожай планируют собрать уже через полгода.
Сегодня же, ученые пытаются исследовать, какого размера будут плоды в условиях микрогравитации.
Напомним, NASA совместно с компанией Joby Aviation начало тестирование электрического аэротакси вертикального взлета и посадки.
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На Международной космической станции впервые вырасти перец чили. Первый урожай ожидают уже в конце октября.
Об этом сообщает пресс-cлужба NASA.
По словам астронавтов, которые занимаются выращиванием растений в космосе плоды растут медленнее, чем на Земле. Причины этого неизвестны. Однако соответствующие исследования важны для человечества в случае долгосрочных космических миссий.
Отмечается, что выращивание происходило в специальном модуле Advanced Plant Habitat. Особенностью устройства является то, что им можно управлять дистанционно. Опыление производилось двумя способами: вручную и удаленно благодаря модулю. Несмотря на успех, оказалось, что не все плоды развились.
Второй урожай планируют собрать уже через полгода.
Сегодня же, ученые пытаются исследовать, какого размера будут плоды в условиях микрогравитации.
Напомним, NASA совместно с компанией Joby Aviation начало тестирование электрического аэротакси вертикального взлета и посадки.