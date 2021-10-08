В ВОЗ подсчитали, сколько доз вакцин необходимо, чтобы привить от коронавируса 70% населения Земли. Это 11 миллиардов доз.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
По его словам, диспропорция в распределении вакцин от коронавируса привела к глобальной катастрофе, но еще есть шанс все исправить.
Поэтому в ВОЗ заявили о запуске новой стратегии по вакцинации большей части всего населения Земли.
Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 должно быть вакцинировано 40% населения планеты, до окончания программы — 70%. Достижение конечной цели требует 11 млрд доз вакцин, уточнил Гебреесус.
Глава ВОЗ добавил, что до конца сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз. Сейчас глобальное производство вакцин составляет почти 1,5 миллиарда доз в месяц.
Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове заявила, что COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась.
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В ВОЗ подсчитали, сколько доз вакцин необходимо, чтобы привить от коронавируса 70% населения Земли. Это 11 миллиардов доз.
Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
По его словам, диспропорция в распределении вакцин от коронавируса привела к глобальной катастрофе, но еще есть шанс все исправить.
Поэтому в ВОЗ заявили о запуске новой стратегии по вакцинации большей части всего населения Земли.
Стратегия рассчитана до середины 2022 года. По плану, к концу 2021 должно быть вакцинировано 40% населения планеты, до окончания программы — 70%. Достижение конечной цели требует 11 млрд доз вакцин, уточнил Гебреесус.
Глава ВОЗ добавил, что до конца сентября во всем мире были введены чуть больше 6 млрд доз. Сейчас глобальное производство вакцин составляет почти 1,5 миллиарда доз в месяц.
Напомним, эксперт Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове заявила, что COVID-19 до сих пор не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась.