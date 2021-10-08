В Украине за минувшие сутки, 7 октября, зарегистрировали 16 тысяч 362 новых случаях коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 3526 человек, летальных случаев — 241, выздоровели — 4720.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 514 005 человек, выздоровели — 2 282 482, летальных случаев — 58 081.
Напомним, в Николаеве количество детей, у которых фиксируются случаи заражения COVID-19, увеличилось в 3-5 раз в сравнении с осенью прошлого года.
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В Украине за минувшие сутки, 7 октября, зарегистрировали 16 тысяч 362 новых случаях коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки госпитализировали 3526 человек, летальных случаев — 241, выздоровели — 4720.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 514 005 человек, выздоровели — 2 282 482, летальных случаев — 58 081.
Напомним, в Николаеве количество детей, у которых фиксируются случаи заражения COVID-19, увеличилось в 3-5 раз в сравнении с осенью прошлого года.