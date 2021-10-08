В Украине за минувшие сутки, 7 октября, зарегистрировали 16 тысяч 362 новых случаях коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 3526 человек, летальных случаев — 241, выздоровели — 4720.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 514 005 человек, выздоровели — 2 282 482, летальных случаев — 58 081.

Напомним, в Николаеве количество детей, у которых фиксируются случаи заражения COVID-19, увеличилось в 3-5 раз в сравнении с осенью прошлого года.