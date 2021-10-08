Через 9 месяцев после запуска прививок против коронавируса вакциной AstraZeneca попала и в Антарктиду. Партия прибыла для британских полярников на исследовательской станции Ротера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

На этой неделе привили 23 сотрудника британской исследовательской станции Ротера. Дозы вакцины перевозили, поддерживая температуру 2-8 градусов по Цельсию.

— Возможность вакцинировать людей поможет сохранить населения станции и Антарктиды без вирусов, — отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Следующую партию вакцины для второй прививки в Антарктиду доставят через 4 недели.

Ранее в ВОЗ подсчитали, сколько доз вакцин необходимо, чтобы привить от коронавируса 70% населения Земли. Это 11 миллиардов доз.