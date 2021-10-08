Главные прокуроры Нью-Йорка заявили, что они предъявили нового обвинение Хаджи Наджибулле, которого экстрадировали из Украины в прошлом году.

Об этом информирует Jutanji List.

45-летний Хаджи Наджибулла, арестованный и экстрадированный в Соединенные Штаты из Украины в октябре 2020 года, уже был обвинен в похищении американского журналиста и двух афганских гражданских лиц в 2008 году.

В четверг прокуроры федерального суда Манхэттена добавили обвинение в «терроризме» за «нападения на американские войска во главе с Наджибуллой и боевиками Талибана под его командованием», говорится в заявлении министерства юстиции.

Судебные органы выделяют «нападение 26 июня 2008 года на военный конвой США, в результате которого погибли трое американских солдат и их афганский переводчик».

— На одной из самых опасных фаз афганского конфликта Хаджи Наджибулла возглавил порочную группу повстанцев Талибана, которые терроризировали часть Афганистана и атаковали войска США, — говорится в заявлении главного прокурора Нью-Йорка Одри Штраус.

По десяти из тринадцати пунктов обвинительного заключения Хаджи Наджибулле грозит пожизненное заключение.

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