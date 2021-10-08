Нобелевский комитет присудил премию за достижения в области мира журналистке с Филиппин Марии Рессе и главному редактору «Новой Газеты» Дмитрию Муратову.

Имена победителей назвали в самом комитете.

Российского журналиста выдвинул на премию последний генсек СССР Михаил Горбачев (также являющийся обладателем «Нобеля» за мир), который предпринимал попытки в течении нескольких лет.

Дмитрий Муратов — один из создателей коллектива «Новой газеты», журналисты которого три десятилетия подряд выпускают резонансные расследования — про войну на Донбассе, «рязанский сахар», военные преступления российских солдат в Чечне, притеснения ЛГБТ в той же Чечне, подводную лодку «Курск», захват школы в Беслане и многие другие. За время существования газеты при исполнении погибли шестеро журналистов — Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Наталья Эстемирова, самым громким стало убийство Анны Политковской в 2006 году.

В комментарии прессе Дмитрий Муратов рассказал, что сбросил звонок из Норвегии, потому что принял его за спам, деньги же пообещал перевести фонду, помогающему детям с тяжелыми заболеваниями (речь идет о сумме в $1,14 млн)

— Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и всё. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны, — дал обещание свежеиспеченный лауреат.

Мария Рессе основала издание Rappler, которое в подробностях освещало войну одиозного президента Дутерте против наркоторговцев, переросшую в бойню на улицах. Два года назад Рессе обвинили в киберпреступлениях власти Филиппин, за что ей может грозить до 6 лет заключения.

— Как журналист и соучредитель издания Rappler Мария Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler критически освещал скандальную и кровавую кампанию режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Мария Ресса пользуется фундаментальным правом на свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах, — объяснили выбор в Нобелевском комитете.

Напомним, премию по литературе за 2021 год присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, «нобелевка» по химии досталась ученым, открывшим метод синтеза молекул, а в области медицины отмелили исследователей Дэвида Джулиуса и Ардема Патапутяна за изучение рецепторов восприятия в человеческом теле.