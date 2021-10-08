Песенный конкурс «Евровидение — 2022» официально состоится в итальянском городе Турин.

Об этом организаторы сообщили в пятницу, 8 октября, пишет TheБабель.

Кроме Турина кандидатами на проведение соревнования были Милан, Римини, Болонья и Пезаро.

Стоит отметить, что Италия получила право принимать «Евровидение» в следующем году после победы рок-группы Maneskin в мае 2021 года в Роттердаме. Это третья победа Италии в истории музыкального конкурса.

Напомним, что хит украинской электрофолк группы Go_A, которая заняла пятое место на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, занял лидерские позиции в музыкальном рейтинге Spotify.