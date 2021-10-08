Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич призвал мужчин прививаться от COVID-19, чтобы при попадании в реанимацию из-за тяжелого течения болезни, их жены не могли вычислить любовниц в их телефонах.

Мотивационное обращение врач опубликовал на своей странице в Facebook.

— Не забывайте, что, когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь, — говорится в публикации Юрия Ромаскевича.

Стоит отметить, что в комментариях большинство пользователей позитивно восприняли юмор Юрия Ромаскевича, однако некоторым шутливый призыв показался «юмором ниже дна».

Ранее сообщалось, что в Украине в сентябре 95,7% случаев COVID-19 были зарегистрированы у невакцинированных.