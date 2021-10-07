В Украине в сентябре 95,7% случаев COVID-19 были зарегистрированы у невакцинированных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам министра, вакцинация от COVID-19 — это единственный шанс уберечься от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

— Этот вирус наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми: государственные служащие, учителя, соцработники и другие, — подчеркнул Виктор Ляшко.

В сентябре 95,7% случаев COVID-19 в Украине были зарегистрированы у невакцинированных. Невакцинированными были 97,1% госпитализированных с COVID-19.

— 82% умерших от COVID-19 за весь период в Украине — люди в возрасте старше 60 лет. То есть 8 из 10 человек, умирающих от COVID-19 — это люди пожилого возраста, — отметил Виктор Ляшко.

Он также добавил, что перечень пунктов и центров вакцинации можно узнать по телефону: 0 800 60 20 19 или на сайте list.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, подтвердили 15 тысяч 125 новых случаев коронавируса.