Львовская комиссия ТЭБ и ЧС решила с 14 октября запретить проведение массовых мероприятий, а с 18 октября перевести учебные заведения на дистанционное обучение.

Об этом во время брифинга в мэрии сообщил городской голова Андрей Садовый.

— С 18 октября на неделю дети 5-11 классов переходят на дистанционное обучение. Дети 1-4 классов и дошкольники пока нормально занимаются. У нас до 31 числа есть неделя каникул, и эти 2,5 недели есть возможность сделать разрыв этой волны, которую мы сегодня наблюдаем, — сказал Андрей Садовый.

Мэр призвал высшие учебные заведения также перевести студентов и учащихся на онлайн-обучение.

Проведение массовых мероприятий будет запрещено уже со следующей недели.

— Мы хотим с 14 числа остановить все массовые развлекательные мероприятия во Львове. Они будут запрещены, кроме небольших уже анонсированных конференций, — сказал Андрей Садовый.

Также в городе будут приостановлены плановые госпитализации и операции в больницах — места резервируются для больных COVID-19.

Мэр предупредил, что вскоре также будут усилены ограничения для работников и посетителей заведений питания и торгово-развлекательных центров.

— У нас будет ситуация, когда в кафе, ресторан или ТРЦ смогут заходить люди, у которых есть вакцинация или отрицательный ПЦР-тест, и это будет проверяться. Это является нормой для многих стран ЕС, а там значительно лучше уровень вакцинации, — сказал Андрей Садовый.

По его словам, во Львове прививки одной или двумя дозами вакцины получили около трети жителей.

Напомним, ранее Андрей Садовый заявлял, что город заходит в «красный» уровень эпидемической опасности.