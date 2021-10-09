В Николаевской области по состоянию на 8 октября всего вакцинировали 390 830 человек, за минувшие сутки — 4155 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 871 (1 доза — 454, 2 доза — 417);

COMIRNATY — 2479 (1 доза — 1123, 2 доза — 1356);

ASTRAZENECA — 805 (1 доза — 237, 2 доза — 568).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1038:

CORONAVAC — 129;

COMIRNATY — 671;

ASTRAZENECA — 238;

В пунктах вакцинации — 1805:

CORONAVAC — 655;

COMIRNATY — 724;

ASTRAZENECA — 426;

В центрах вакцинации — 1312:

CORONAVAC — 87;

COMIRNATY — 1084;

ASTRAZENECA — 141.

Напомним, по состоянию на 9 октября в Николаевской области обнаружили 333 новых подтвержденных случая COVID-19.