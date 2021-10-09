В Николаевской области по состоянию на 8 октября всего вакцинировали 390 830 человек, за минувшие сутки — 4155 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1038:
В пунктах вакцинации — 1805:
В центрах вакцинации — 1312:
Напомним, по состоянию на 9 октября в Николаевской области обнаружили 333 новых подтвержденных случая COVID-19.
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В Николаевской области по состоянию на 8 октября всего вакцинировали 390 830 человек, за минувшие сутки — 4155 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1038:
В пунктах вакцинации — 1805:
В центрах вакцинации — 1312:
Напомним, по состоянию на 9 октября в Николаевской области обнаружили 333 новых подтвержденных случая COVID-19.