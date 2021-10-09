По состоянию на 9 октября в Николаевской области обнаружили 333 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 76364 (+333) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, зарегистрировали 89 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 2513 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 100, всего — 71090. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2010, за сутки — 8.
Напомним, 8 октября в Николаевской области выявили 342 новых подтвержденных случая коронавируса.
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По состоянию на 9 октября в Николаевской области обнаружили 333 новых подтвержденных случая COVID-19.
Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 76364 (+333) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, зарегистрировали 89 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 установлено у 2513 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 100, всего — 71090. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2010, за сутки — 8.
Напомним, 8 октября в Николаевской области выявили 342 новых подтвержденных случая коронавируса.