По состоянию на 9 октября в Николаевской области обнаружили 333 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 76364 (+333) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 47893 (+195);

Первомайск — 3680 (+43);

Южноукраинск — 2184 (+5);

Вознесенск — 1941 (1);

Очаков — 1388.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, зарегистрировали 89 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 установлено у 2513 (+3) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 100, всего — 71090. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2010, за сутки — 8.

Напомним, 8 октября в Николаевской области выявили 342 новых подтвержденных случая коронавируса.