По состоянию на 8 октября в Николаевской области выявлено 342 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 76031 (+342) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 47698 (+263);

Первомайск — 3637 (+22);

Южноукраинск — 2179 (+5);

Вознесенск — 1940;

Очаков — 1388.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 52 случая COVID-19. Заболевание установлено у 2510 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных коронавирусом в сутки — 276, всего — 70990. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2002, за сутки — 12.

Ранее сообщалось, что в Украине в сентябре 95,7% случаев COVID-19 были зарегистрированы у невакцинированных.