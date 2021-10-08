По состоянию на 8 октября в Николаевской области выявлено 342 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 76031 (+342) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 52 случая COVID-19. Заболевание установлено у 2510 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных коронавирусом в сутки — 276, всего — 70990. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2002, за сутки — 12.
Ранее сообщалось, что в Украине в сентябре 95,7% случаев COVID-19 были зарегистрированы у невакцинированных.
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По состоянию на 8 октября в Николаевской области выявлено 342 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 76031 (+342) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 52 случая COVID-19. Заболевание установлено у 2510 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных коронавирусом в сутки — 276, всего — 70990. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2002, за сутки — 12.
Ранее сообщалось, что в Украине в сентябре 95,7% случаев COVID-19 были зарегистрированы у невакцинированных.