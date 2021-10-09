Два проекта Снигиревской ОТГ одержали победу по результатам онлайн-голосования по Программе Британского Совета.

Об этом сообщает местное издание «СНІГ».

— Это проект Снигиревской гимназии имени Тараса Шевченко «Сортировка мусора в гимназии быть!» и проект опорного учреждения «Smile двор школы». Это победа всей школьной семьи — учащихся, родителей, педагогов! Своим примером вы показали, как не словом, а делом заботиться об окружающей среде и привлекать инвестиции в общество, — отметила мэр Инна Бойко.

Отмечается, что проект «Сортировке мусора в гимназии быть!» предусматривает организацию места для сортировки мусора на территории двора Снигиривской гимназии имени Тараса Шевченко. Его цель — научить учеников правильно обращаться с бытовыми отходами.

Проект «Smile двор школы» предусматривает создание оборудованного эко-пространства на территории Снигиривской ООШ. Оно призвано формировать экологическую культуру школьников и развивать их научно-исследовательские навыки.

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.