9 октября в «Приват24» произошел технический сбой, из-за которого возможна временная задержка при проведении платежей через систему.

Об этом пишет hromadske.

Банк приносит свои извинения клиентам за временные неудобства и советует проверять состояние платежей в архиве «Приват24».

— Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены, не надо сразу же делать повторный, — отметил представитель финучреждения Олег Серга.

По его словам, если клиент выполнил повторные платежи, они вернутся ему на карточку. Представитель банка обещает сообщить, когда специалисты устранят проблему.

Одна из клиенток банка Татьяна Кузнецова рассказала нам, что не могла с карточки прислать средства на другую. На «горячей линии» ей сообщили о сбое в работе банка.

— Меня проинформировали не делать операцию по несколько раз, но перед этим я трижды пыталась направлять средства. В итоге у меня три раза и сняло сумму, — пожаловалась она.

В «ПриватБанке» уверяют, что уже устранили эту проблему.

Ранее сообщалось, что операции в приложении «Приват24 для бизнеса» будут недоступны в выходные 25 и 26 сентября.