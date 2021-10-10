Федерация футбола Саудовской Аравии извинилась перед японским футболистом по имени Мая Ёсида за поведение своих болельщиков после отборочного турнира Чемпионата мира по футболу между странами.

Во время интервью футболиста те издевались над ним, из-за чего Ёсида покинул поле, сообщает hromadske.

После матча с Саудовской Аравией на стадионе короля Абдуллы в Джидде, где Япония проиграла со счетом 1:0, Мая Ёсида как капитан команды вышел к журналистам, чтобы дать комментарий. Его записывали прямо на стадионе, перед секцией со зрителями, а болельщики Саудовской Аравии, стоявшие за барьером на площадке, издевались над Ёсидой.

Не выдержав, футболист подошел к ним, что-то сказал, а потом ушел. Позже Мая Ёсида сообщил о «дискриминационных жестах» в его адрес, хотя не уточнил, каких. Этот инцидент также попал на видео, где в основном видно только реакцию японского футболиста.

Генсекретарь и исполнительный директор Японской футбольной ассоциации Кийотаке Сухара сообщил, что после этого глава федерации Саудовской Аравии извинился непосредственно перед Ёсидой, а позже выразил «искренние извинения всему японскому футбольному миру, включая болельщиков». Он также пообещал разобраться с проблемными фанатами.

Мая Ёсида извинения принял, но и футболист, и федерация Японии теперь ждут дальнейших действий.

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