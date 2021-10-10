За прошедшую субботу, 9 октября, коронавирус подтвердился у 11 344 человек, скончались 162 пациента.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

За сутки госпитализировали 3712 человек, выздоровели — 2581.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836), Харьковской (1783) и Донецкой (819) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 541 257 человек, выздоровели — 2 290 427, летальных случаев — 58 491.

Протестировано за сутки — 67 392 человек, методом ПЦР — 35 671, ИФА — 5 434, експрес-тестами — 26 287.

Напомним, предыдущим днем заболевших было больше — 15 908.