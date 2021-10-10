Три десятка осужденных участников боевых действий, на которых распространяется президентское помилование, выпустили из тюрем.
Об этом сообщила глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.
Государственная уголовно-исполнительная служба выполнила приказ Зеленского и дала возможность начать жизнь с чистого лица 31 осужденному.
— В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату, — отметила правозащитница.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении или частичном уменьшении сроков наказания для 31 осужденного военного Украины.
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Три десятка осужденных участников боевых действий, на которых распространяется президентское помилование, выпустили из тюрем.
Об этом сообщила глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.
Государственная уголовно-исполнительная служба выполнила приказ Зеленского и дала возможность начать жизнь с чистого лица 31 осужденному.
— В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату, — отметила правозащитница.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении или частичном уменьшении сроков наказания для 31 осужденного военного Украины.