Три десятка осужденных участников боевых действий, на которых распространяется президентское помилование, выпустили из тюрем.

Об этом сообщила глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

Государственная уголовно-исполнительная служба выполнила приказ Зеленского и дала возможность начать жизнь с чистого лица 31 осужденному.

— В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему собрату, — отметила правозащитница.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении или частичном уменьшении сроков наказания для 31 осужденного военного Украины.