В США серьезно увеличилась доля инфицированных COVID-19 детей, однако они гораздо легче переносят болезнь и почти не умирают.

Об этом пишет USA today.

В самой последней волне вируса, вызванной более заразным дельта-вариантом и ослаблением мер социального дистанцирования, случаи заболевания увеличились во всех группах, но больше всего отрицательная динамика прослеживается у детей.

В США с начала пандемии около 5 миллионов детей в возрасте до 18 лет дали положительный результат на коронавирус.

В августе и сентябре, вскоре после начала роста числа случаев заболевания, количество госпитализаций детей с COVID-19. Пик еженедельных госпитализаций наступил в середине сентября, из 100 тысяч госпитализированных трое были детьми. Потом началось постепенное снижение в целом по стране, однако в ряде штатов рост продолжился и в октябре.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, из 73 миллионов детей в США менее 700 умерли от COVID-19 за все время эпидемии.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины призывает родителей к вакцинации детей.