«Николаевпастранс» обратился к николаевцам с просьбой не заниматься вандализмом в салонах новых автобусов и сообщать о нарушителях.

Как пример недопустимых действий коммунальщики привели несколько снимков.

На фотографиях заметно, что кто-то оставил на борту автограф — «Тут была Марго».

— Уважаемые пассажиры, в который раз призываем вас — не раскрашивайте салоны автобусов! Сообщайте водителю, если видите такие случаи. Если мы хотим удобных, чистых и хороших автобусов, то не надо их портить, — призвали в КП.

Напомним, в Николаеве презентовали партию новых троллейбусов.