Начальница городского управления здравоохранения Николаева Ирина Шамрай заметила тенденцию, что в этом году снизился возраст болеющих СOVID-19.

Своими наблюдениями она поделилась эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

Глава горздрава подчеркнула, что в больницы стали чаще госпитализировать несовершеннолетних.

— Если в прошлом году в некоторые дни максимально было семь детей, то сегодня мы имеем цифру в 29 детей за сутки с подтвержденным коронавирусом. Дети переносят заболевание немного легче, чем взрослые. К счастью, среди них нет смертельных исходов, но это подтверждает, что помолодел возраст пациентов, которые поступают с ковидом. Количество детей в некоторые дни превышает показатели прошлого года в 2-4 раза, а в некоторые дни в 5 раз, — рассказала Ирина Шамрай.

Начальница управления добавила, что выросла также смертность среди молодого поколения: много погибших от коронавируса в диапазоне от 40 до 50 лет.

— В прошлом сентябре скончались 34 человека, в этом 43, и возраст умерших помолодел, — акцентировала ответственная за сферу здравоохранения города.

Также она напомнила, что у привитых намного ниже шанс получить тяжелое развитие болезни.

— Вакцинация не предохраняет от заболевания со стопроцентным шансом, но она дает возможность пациентам переносить вирус намного легче, — заверила Ирина Шамрай.

Напомним, по состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19, 2 человека умерли.