По состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
По состоянию на 10.10.2021 из всех 76703 (+339) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 138 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 83, всего — 71173.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 2012, за сутки — 2.
За последние сутки в Николаевской области вторую дозу получили 635 человек.
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По состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
По состоянию на 10.10.2021 из всех 76703 (+339) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 138 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 83, всего — 71173.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 2012, за сутки — 2.
За последние сутки в Николаевской области вторую дозу получили 635 человек.