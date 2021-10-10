По состоянию на 10 октября в Николаевской области выявили 339 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

По состоянию на 10.10.2021 из всех 76703 (+339) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 48057 (+164)

Первомайск — 3694 (+14)

Южноукраинск — 2188 (+4)

Вознесенск — 1957 (+16)

Очаков — 1391 (3)

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 138 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 83, всего — 71173.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 2012, за сутки — 2.

За последние сутки в Николаевской области вторую дозу получили 635 человек.